Detectan virus de gripe aviar en leche cruda en California

La leche cruda no está pasteurizada y puede contener patógenos que causan enfermedades. Los funcionarios de salud pública han advertido durante mucho tiempo contra el consumo de leche cruda debido al riesgo de enfermedad y muerte, y no está permitido venderla entre estados. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), no hay evidencia científica de que la leche cruda ayude con enfermedades o alergias.

