¿Quiénes son Lyle y Erik Menéndez? La historia real detrás de “Monstruos”, la serie de Netflix

En la carta, Erik escribe: “Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que puede venir. Necesito quitármelo de la cabeza. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lyle. ¿Soy un quejica? No sé si voy a superar esto. Puedo manejarlo, Andy. Tengo que dejar de pensar en ello”.

En 1995, su abogada Leslie Abramson dijo que no se trató de un asesinato porque no hubo mala intención en el acto: habló de años de abuso psicológico y sexual, y dijo que los hermanos mataron por miedo. “Si es miedo y no mala intención, no es asesinato”, dijo, según reportó CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.