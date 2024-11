Después de 30 años sin comer carne, hice algunos descubrimientos inesperados

Un curso universitario sobre la no violencia me había inspirado meses antes, así que mi familia no se sorprendió. Más que mi familia, mis pobres compañeros de habitación de entonces sufrieron la peor parte de mi nuevo celo santurrón.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.