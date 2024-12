No, Siria no tuvo ningún papel en una serie de asesinatos de críticos en el vecino Líbano . Negó la existencia de una red de combatientes yihadistas que atravesaban Siria para luchar en Iraq. En respuesta a las preguntas sobre la falta de libertad de prensa en Siria y el sistema de gobierno de partido único, se dedicó al clásico “ whataboutism ” (la práctica retórica de responder a una acusación o pregunta difícil haciendo una contraacusación), . No mostró ningún tipo de responsabilidad ni remordimiento por las violaciones de los derechos humanos en Siria, sino que desvió la atención y destacó ejemplos de abusos cometidos por Estados Unidos en Iraq.

