Las semifinales de la copa de la NBA quedaron definidas tras las victorias de los Hawks y los Rockets

Y agregó: “Esta es una industria de US$ 1.000 millones. El trabajo de la gente está en juego. … Nuestros chicos lucharon. Nos dejamos la piel y merecimos ganar el partido o al menos tener la oportunidad de hacer una parada al final para acabar el partido, y nos la quitaron por una decisión que no creo que hubiera tomado ni un árbitro de primaria, porque ese tipo habría tenido sentimientos y habría dicho: ‘Sabes qué, no voy a decidir un partido por un balón suelto a 30 metros de la canasta’”.

