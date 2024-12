Romney respalda las críticas a Trump pero dice que MAGA es ahora el Partido Republicano

Cuando se le preguntó si le preocupa que él o su familia puedan convertirse en blanco de represalias políticas por parte de Trump, Romney dijo: “No, en realidad, he estado bastante limpio toda mi vida. No me preocupan especialmente las investigaciones criminales”.

“Como saben, no soy partidario del presidente Trump. No lo apoyé en esta elección. Tampoco lo apoyé la última vez que se presentó, en gran medida por cuestiones de su carácter”, le dijo el republicano de Utah, quien fue el candidato presidencial de su partido en 2012, a Jake Tapper de CNN en una entrevista en el programa “State of the Union” el domingo.

