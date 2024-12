Abogado de Jay-Z dice que la acusación de violación en su contra es inventada: “Eso nunca sucedió”

“El señor Carter no tiene nada que ver con el caso del señor Combs ni con el señor Combs. Se conocían profesionalmente desde hacía varios años, como en todas las profesiones (…) No hay una relación más estrecha entre ellos. Eso también es una ficción. Eso es todo lo que hay. Él no sabe nada sobre los cargos o acusaciones en su contra. No tiene nada que ver con ese caso y no hay nada más que decir”, dijo Spiro.

“A la gente le gusta esto, no envían cartas de demanda para no recibir dinero. Esto no es por la verdad y la justicia. Esto es por dinero”, dijo Spiro.

“Ninguno de los detalles es correcto porque esto nunca ocurrió (…) Cuando algo no es real y cuando algo no sucede, te equivocarás en los detalles porque en realidad no estuviste allí”, dijo Spiro.

