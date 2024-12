CNN Verifica: Trump hace afirmaciones falsas sobre inmigración, aranceles y conflictos globales

Inflación bajo el mandato de Biden : Trump afirmó falsamente que bajo la administración del presidente Joe Biden, “tuvimos una inflación como… digo, no creo que el país haya visto nunca una inflación como esa. Dicen (que es la más alta en) ’38 años’, no lo sé; creo que probablemente sea (la mayor) en toda la historia”. No hay base para las repetidas sugerencias de Trump de que Estados Unidos tuvo su inflación más alta de todos los tiempos bajo el Gobierno de Biden. Incluso en el pico de inflación interanual de la era Biden, que fue del 9,1% en junio en 2022, se trataba de la peor la tasa de inflación en unos 40 años, todavía lejos del récord histórico del 23,7%, establecido en 1920. (La tasa interanual más reciente, para noviembre de 2024 , es del 2,7%).

