Análisis | Huracanes, apagones, terremoto y “economía de guerra”: el difícil 2024 de Cuba y lo que podría enfrentar en 2025

Trump no ha dado precisiones sobre sus planes hacia Cuba, pero nominó para dirigir el Departamento de Estado al senador Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los mayores críticos del castrismo, defensor del embargo y de mayores sanciones contra La Habana. Peter Kornbluh, coautor de “Back Channel to Cuba: The Hidden History of Secret Negotiations Between Washington and Havana”, dijo a CNN que Rubio utilizará su posición en el Gobierno “para demostrar su reputación como un extremista de línea dura respecto de la isla”.

“Hay un efecto importante de los apagones, golpean al sistema productivo. Este año (la economía) tiene que contraerse, no hay crecimiento en ningún sector”, dijo a CNN Ricardo Torres, investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, en Washington. “Estamos por ver cuánto cae la economía, no debe ser menor al 1%, me sorprendería mucho, puede ser un 2%, siendo conservador”, agregó. “Este año es peor que el anterior, porque en 2023 había crecido el turismo. Cuesta encontrar un sector en el que haya un crecimiento sólido”.

