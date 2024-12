Zelensky llama “estúpido” a Putin por desafiarlo en un “duelo” de misiles

“Usted preguntó qué podemos ofrecer, o qué puedo ofrecer yo al recién elegido presidente Trump cuando nos reunamos”, dijo Putin en respuesta a una pregunta de Keir Simmons de NBC. “En primer lugar, no sé cuándo nos reuniremos, porque él no ha dicho nada al respecto. No he hablado con él en absoluto en más de cuatro años. Por supuesto, estoy listo para eso en cualquier momento, y estaré listo para una reunión si él lo desea”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.