Cómo un romance de vacaciones entre adolescentes acabó en prisión en Dubai

“La policía me dijo que si abandonaba el caso, se levantaría mi prohibición de viajar”, ​​dijo Towey. Pero esto no sucedió. “Eso me puso en una situación muy mala. No tenía a dónde ir. Tenía que volver con él. Sentí que estaba atrapada, que no había ayuda”, comentó a CNN en una entrevista telefónica.

“Todos los países en los que he estado aplican sus leyes”, afirma Salahuddin, añadiendo que la ignorancia no es una excusa y que es responsabilidad de cada viajero conocer la ley. En el caso de Fakana, “está claro que la joven no había alcanzado la edad de consentimiento y sus padres han presentado cargos”, afirma. “Es un caso sencillo”.

Si bien Emiratos Árabes Unidos tiene una de las tasas más altas de prisioneros extranjeros en el mundo (lo cual no sorprende considerando que su población es en un 90% no emiratí), Stirling dice que la mayoría de los detenidos en ese lugar no terminan cumpliendo condena en prisión.

“Fue muy traumático. Me sacaron del hotel sin que me dijeran por qué. No me permitieron llamar a nadie, incluidos mis padres”, dijo Fakana a CNN en una declaración escrita compartida por su equipo de asesoría legal, Detained in Dubai . “Todo estaba en árabe y no sabía cuándo saldría. No me dieron acceso a un abogado, a la embajada ni a mis padres”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.