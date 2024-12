Ivanka Trump se cansó de la política y dice que no volverá.

“La política es un mundo muy oscuro. Hay mucha oscuridad, mucha negatividad, y eso está en no coincide con lo que a mí me parece bien como ser humano”, dijo a “The Lex Fridman Podcast” en una conversación de tres horas que tuvo lugar en julio. “Y, ya sabes, es un negocio muy duro. Así que para mí y mi familia, parece correcto no participar”, agregó en lo que fue su reflexión pública más sustancial sobre su tiempo en Washington y su vida posterior.

