Biden conmuta la mayoría de las condenas federales a muerte antes de la toma de posesión de Trump

“Hay algunas cuestiones reales sobre la justicia y el proceso de la pena de muerte en Estados Unidos. Y no sé lo que el presidente Biden hará en última instancia, pero creo que hay razones tanto en términos de justicia racial, debido proceso y lo que dice a nivel nacional y al mundo acerca de nuestros valores, si siguiéramos adelante y ejecutáramos a todos estos individuos en lugar de que pasen el resto de su vida en prisión”, dijo Coons en “State of the Union”.

“Espero que no haya confusión: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables”, dijo Biden en su declaración. “Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente de la Comisión Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”, agregó.

