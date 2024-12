Justin Baldoni era un referente de masculinidad antes de la denuncia de Blake Lively por película “It Ends With Us”

Publicó dos libros, “ Boys Will Be Human ” y “ Man Enough ”, el último de los cuales dio lugar a un podcast del mismo nombre, que se publicita como “un entorno seguro para reunir una variedad de perspectivas y que permanezcan en la mesa, para explorar cómo los mensajes de masculinidad aparecen en las relaciones, la imagen corporal, el privilegio, la paternidad, el sexo, el éxito, la salud mental y mucho más”. Como invitados estuvieron desde actores hasta atletas y activistas.

Según la denuncia, obtenida por The New York Times , Baldoni y Jamey Heath, productor de “It Ends With Us”, supuestamente violaron los límites físicos de Lively y le hicieron repetidamente comentarios sexuales e inapropiados mientras trabajaban en el proyecto. Después de plantear sus preocupaciones en una reunión del grupo de producción, los hombres acordaron que un coordinador de intimidad estaría presente en todo momento cuando Lively estuviera en escenas con Baldoni, afirma la denuncia.

“Lo interesante del camino de Rafael como personaje es que, de alguna manera extraña, se parece y se cruza con mi camino como hombre”, le dijo al New York Times sobre el final de la serie. “Exploré la masculinidad, indagué en las partes de mí que me resultan incómodas y aprendí sobre la igualdad y el privilegio. Y realmente me abrió las puertas”.

