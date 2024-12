“El canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños. No hay otra forma de verlo”, dice José Raúl Mulino a CNN

No tengo la más remota idea de qué lo puede motivar porque además no es así. China no ejerce, ni ningún país o potencia o grupo de países, ningún control sobre el canal de Panamá. Las decisiones que el canal toma, se hacen.

Nunca, nunca hombre. Existieron posiciones a veces encontradas con relación a la interpretación del tratado de Torrijos-Carter, que fueron allanadas por la ruta diplomática como corresponde y es lo usual. Pero una expresión o una solicitud de esta índole no ha sido nunca objeto. Y es más: el canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños. Y no, no hay otra forma de verlo ni de tomarlo que no sea así.

