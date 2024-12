La remota estepa kazaja que se convirtió en una puerta al espacio

“Este pequeño automóvil blanco apareció en el horizonte y se dirigió hacia nosotros, zigzagueando entre los enormes helicópteros de la Fuerza Aérea rusa que estaban en la estepa”, recuerda McConnell. “Eran lugareños que habían venido a ver lo extraordinario que estaba ocurriendo en su patio trasero. Me quedé fascinado; no se me había ocurrido que aquí viviera gente de verdad”.

