¿Qué está abierto y cerrado en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo 2025?

Macy’s está abierto de 10 a.m. a 7 p.m. en la víspera de Año Nuevo y está abierto durante el horario regular el Día de Año Nuevo. Kohl’s estará abierto de 9 a.m. a 7 p.m. en la víspera de Año Nuevo y de 10 a.m. a 8 p.m. el Día de Año Nuevo. Nordstrom y Nordstrom Rack estarán abiertos con horarios limitados ambos días.

La mayoría de las tiendas de la familia Kroger estarán abiertas durante el horario regular. Junto con Kroger, la compañía posee Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co., Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Harris Teeter, Jay C, King Soopers, Mariano’s, Metro Market, Owen’s, Pay Less, Pick ‘n Save, QFC, Ralphs y Smith’s.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.