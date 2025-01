Adultos mayores en EE.UU. no pagarán más de US $2.000 por medicamentos en la farmacia a partir de enero

Más de medio millón de inscritos en la Parte D alcanzaron el límite de US $3.500 de este año a finales de junio, con lo que se ahorró un promedio de alrededor de US $1.800, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. (Esta cifra no incluye a aquellos elegibles para el subsidio de bajos ingresos de Medicare, que generalmente no tienen que pagar nada por medicamentos en la fase catastrófica).

Más de 3 millones de inscritos que no reciben el subsidio de bajos ingresos de Medicare deberían beneficiarse del límite de US $2.000, según AARP. Esa cifra aumentará a más de 4 millones en 2029. Alrededor del 40% de los beneficiarios que alcancen el límite entre 2025 y 2029 verán un ahorro anual estimado de US $1.000 o más.

“El límite ofrece cierta tranquilidad de que no tendrás que salir de la farmacia con las manos vacías porque no puedes pagar el costo de tu medicamento”, dijo Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Política de Medicare en KFF, una organización de políticas de salud no partidista.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.