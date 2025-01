Muere Jocelyn Wildenstein, conocida como la “mujer gato” por sus cirugías estéticas extremas

Y, sin embargo, a pesar de todo el tiempo que pasó en Page Six y otros tabloides, gran parte de la vida de Wildenstein sigue siendo un misterio o un mito: su verdadera edad, el origen de su apariencia felina, a dónde fue realmente todo su dinero. Había prometido contar más de su historia en una serie de HBO que, según afirmó, se emitiría en 2023, pero el proyecto aún no se ha materializado. Aun así, la forma en que Wildenstein lo vio, no le importaba que la gente la malinterpretara.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.