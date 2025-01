Los precios de los relojes Rolex están por las nubes este año por el alza del oro

Pero no esperen que los precios más altos desanimen a los compradores y coleccionistas de relojes. Por el contrario, los clientes ricos tienen bolsillos muy profundos que “rara vez se ven afectados por las fluctuaciones del mercado que afectan a los consumidores ordinarios”, escribió Antonio Sasso para Italian Watch Spotter . Y añade que “las subidas de precios no solo no causan una pérdida significativa de clientes, sino que se convierten en una estrategia clave”.

Uno de los modelos más populares de Rolex, el Daytona, fue el que más subió de precio. Por ejemplo, la versión de oro blanco con brazalete OysterFlex tiene un precio sugerido de US$ 38.100, lo que supone un notable incremento respecto a los US$ 35.000 del año pasado. Otro modelo, el GMT-Master en oro amarillo, tiene un precio de US$ 43.300 en el sitio web de Rolex, un aumento de casi el 7%.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.