Lo que necesitas saber sobre la elección del presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

A diferencia de la última vez que la Cámara estuvo sin un presidente, no hay un líder temporal listo para asumir rápidamente. Se les indica a los presidentes que presenten una lista de miembros para servir como presidente pro tempore —o presidente temporal— en caso de una vacante. Y cuando McCarthy fue destituido, el entonces representante Patrick McHenry estaba en la cima de su lista. Sin embargo, en este caso, no habría presidente y, como resultado, no habría lista.

Si algún miembro no vota o vota “presente” —lo cual no es realmente un voto— el número necesario para ganar puede disminuir. Eso se debe a que las ausencias y los votos “presentes” no cuentan para el total general utilizado para calcular el umbral de la mayoría.

