Caricaturista del Washington Post renuncia ante negativa del periódico a publicar una sátira de Bezos y Trump

El mes pasado, Bezos cenó con Trump en su club Mar-a-Lago en Florida y Amazon anunció que donaría US$ 1 millón a la investidura de Trump. Disney, la empresa matriz de ABC, resolvió una demanda por difamación presentada por Trump por US$ 15 millones en una decisión muy analizada. Y Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, dijo que donará US$ 1 millón al fondo inaugural de Trump después de que Zuckerberg se reuniera con Trump en privado.

Talnaes, que había estado en The Post desde 2008, escribió en una publicación de Substack en la que anunciaba su renuncia: “He recibido comentarios editoriales y he tenido conversaciones productivas -y (también ha habido) algunas diferencias-, sobre caricaturas que he enviado para su publicación, pero en todo ese tiempo nunca me habían eliminado una caricatura por a quién o a qué elegí apuntar con mi pluma. Hasta ahora”.

