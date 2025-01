Los sobrevivientes de últimos accidentes se sentaban en la parte trasera del avión. ¿Qué significa eso?

“Nunca se sabe. Mucha gente se sube al tren y dice: ‘A mí nunca me va a pasar’, y de repente se dan cuenta de que son una estadística. Yo no arriesgo la suerte. Soy consciente de los problemas y del comportamiento de la gente, y tomo medidas para asegurarme de que, en una situación que espero que nunca ocurra, esté en condiciones de bajarme y no que un idiota me bloquee”.

“Esa salida [sobre el ala] es bastante pesada y probablemente te caiga encima”, dice. “Entrevisté a una de las personas a bordo del ‘Milagro en el Hudson’ [aterrizaje de emergencia en el agua del vuelo 1549 de US Airways en 2009]. Estaba sentado junto a una salida sobre el ala y no había prestado atención. Mientras el avión caía, sacó el cartel y lo estudió. Era ingeniero, así que lo dedujo, pero creo que la persona promedio, si no se hubiera molestado en leerlo de antemano, no lo haría”.

