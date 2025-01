‘Ni siquiera iba a entrenar’: ¿por qué los deportistas de élite se enganchan con los videojuegos?

“Hombre, recuerdo que había algunos ratos. No sabía qué más hacer”, continúa. “Jugaba tres o cuatro horas, me echaba una siesta, iba a comer algo, volvía, jugaba otras tres o cuatro horas, me acostaba, me despertaba, y así una y otra vez”, relata.

“Me sentí reclutado por un equipo en el que todos eran mayores. El otro novato y yo éramos los más jóvenes del equipo, y todos los demás tenían hijos, familia, esposas y novias. Así que yo estaba como: ‘Muy bien, bueno, yo realmente no tengo mucho que hacer de todos modos. No tengo muchas salidas creativas. Simplemente no quiero ir a casa de un compañero de equipo y, ya sabes, meterme en medio de su tiempo familiar’”, agrega.

Otra de las adicciones de Robertson era el juego “League of Legends”. “Hace muchos años, cuando jugaba a ‘League of Legends’, me decía: ‘Esta partida ya duró quizá 20 minutos más de lo que debería, pero está muy cerca’”, dice.

“Seguro que influyó en mis entrenamientos, y eso obviamente repercute en tu rendimiento en la mesa”, afirma. “A veces me he salido con la mía y he mantenido una clasificación muy buena y he podido ganar muchos torneos. Pero hay otras veces en las que me quedé fuera de juego durante unos meses”.

“Este jugador era una estrella en ciernes, estaba despuntando y le esperaba un gran contrato de varios años (…) Su representante me llamó porque estaba preocupado por cuánto estaba jugando. Todavía no afectaba necesariamente a su rendimiento sobre el terreno de juego, pero el entrenador estaba un poco preocupado por la forma en que afectaba a su tiempo de inactividad, por lo que no dedicaba tanto tiempo a sus negocios como debería, o a recuperarse o descansar”, recuerda.

“Pero me di cuenta de que era algo tan cómodo para mí que ni siquiera me daba cuenta de que iba a mi estudio y me ponía a jugar. Era algo tan fuera de lo común. Era un hábito tan arraigado que tuve que romperlo.

“Definitivamente, me di cuenta (…) Tuve un período en el que me dije: ‘Ahora que mi hijo tiene tres o cuatro años, no puedo jugar a videojuegos durante cuatro horas al día, después del entrenamiento. Tuve que hacer cambios”, dice.

Frye pudo cortar su relación con ‘World of Warcraft’ antes de que se volviera un problema. “Llegó un punto en el que me dije: ‘Tengo que borrar mi cuenta’ (…) Era demasiado. Literalmente, en verano, no salía de mi habitación en 24 horas”, dice.

“Tenía un pequeño kit que solía llevar conmigo de viaje y que me permitía hacer streaming (…) Llevaba un maletín con la laptop, la cámara, el micrófono y todo lo que pudiera necesitar. Es una de esas cosas en las que casi… no es otro trabajo, pero me mantiene activo”, cuenta.

