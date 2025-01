Exploró la ciudad, provocó un incendio y trajo provisiones. Así planeó el ataque el sospechoso de Nueva Orleans

Los materiales necesitan un detonador para activarse, pero como Jabbar no tenía acceso a uno, “utilizó una cerilla eléctrica en su lugar para intentar activar el material explosivo”, explicó Jackson. No funcionó y los artefactos no llegaron a explotar.

