Habrá más contenido dañino en redes con la eliminación de verificadores de Meta: ¿qué decirle a tus hijos?

Los niños deben saber que, cuando consumen contenido, los creadores a menudo se benefician de sus visualizaciones, dijo la Dra. Devorah Heitner, autora de “ Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World”, con sede en Chicago. Esto sucede porque un mayor número de visualizaciones a menudo permite a los creadores ganar más dinero con los anuncios. Es otra razón para mantenerse alejado del contenido que es falso o problemático de alguna otra manera.

En particular, dijo Wu, a los niños se les debe decir que “sus influencers favoritos no son expertos”. Los padres pueden explicarles que “está bien ver a sus tiktokers o youtubers favoritos por su valor de entretenimiento o experiencias especiales, pero no son expertos acreditados en hechos y tienen sus propios prejuicios sobre el mundo”.

Para determinar si una publicación en las redes sociales es precisa, los medios de comunicación tradicionales son un buen punto de partida. “Considere si otros medios de comunicación tradicionales y creíbles están informando sobre la misma noticia”, dijo James P. Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media , una organización sin fines de lucro que ayuda a padres y maestros a inculcar habilidades de pensamiento crítico en los niños. “Si no es así, no significa que no sea cierto, pero sí significa que debe investigar más a fondo”.

