CNN verifica: Trump arremete con afirmaciones falsas sobre la FEMA y la política hídrica de California ante los incendios

Estas afirmaciones de Trump incluyen exageraciones, inexactitudes y una falsa narrativa general. En particular, los expertos en política hídrica de California dijeron el miércoles que no hay ninguna base para vincular a los incendios del sur de California o los retos en el esfuerzo de lucha contra el fuego con el agua que se mantiene en el norte del estado para proteger el eperlano y otras especies y ecosistemas. El sur de California no tiene escasez de agua para luchar contra los incendios.

El equipo de transición presidencial de Trump dijo el jueves que esto es a lo que Trump se refería. Pero contrariamente a la afirmación de Trump, esta iniciativa federal no era una declaración que Newsom pudiera firmar o no y además, como explicaremos a continuación, los expertos dicen que no hay conexión entre esta larga batalla política y los incendios actuales.

