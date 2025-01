Blue Origin de Jeff Bezos se prepara para su primer lanzamiento orbital: el poderoso cohete New Glenn

El cohete New Glenn de Blue Origin está programado para hacer su intento de lanzamiento inaugural tan pronto como a la 1 a.m. ET del lunes desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. Una transmisión en vivo de la misión está programada para comenzar aproximadamente una hora antes del despegue en el canal de YouTube de Blue Origin y en su sitio web, dijo la compañía por correo electrónico.

