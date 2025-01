Subastan el borrador con la letra de la canción “Mr. Tambourine Man” y otros objetos de Bob Dylan

La subasta, titulada “Celebrating Bob Dylan: The Al Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More”, tendrá lugar en el Musicians Hall of Fame and Museum de Nashville, Tennessee, el 18 de enero.

Dylan perfeccionó la letra durante su estancia en la casa de la familia Aronowitz en Berkeley Heights, Nueva Jersey, mientras escuchaba “Can I Get A Witness” de Marvin Gaye repetidamente, según la casa de subastas, que añadió que se estima que las páginas se venderán por entre US$ 400.000 y US$ 600.000.

