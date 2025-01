ANÁLISIS | Por qué Pete Hegseth es el candidato perfecto para ser el jefe del Pentágono de Trump

El momento más extraordinario de la audiencia se produjo cuando el normalmente cordial senador demócrata de Virginia Tim Kaine reprendió a Hegseth por el consumo de alcohol y su vida privada. El expresentador de Fox negó una acusación de agresión sexual en la que no fue acusado. Anteriormente había dicho que el encuentro fue consensual. Pero Kaine dijo: “Usted ha admitido que tuvo relaciones sexuales mientras estaba casado con su segunda esposa después de haber tenido un hijo con su tercera esposa”. Kaine preguntó si se podía confiar en que Hegseth cumpliera su juramento a la Constitución si no podía ser fiel a su esposa. Hegseth protestó diciendo que había sido “completamente exonerado” y “completamente absuelto” y dijo que no era una persona “perfecta”, pero que ahora estaba reformado.

