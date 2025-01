TikTok se está quedando sin tiempo y sin opciones

El mecanismo de aplicación de la nueva ley sería el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cambiará de manos al mediodía del día siguiente de la prohibición y que tendría amplia discreción para hacer cumplir la ley ( o no ). Así que si Trump dice que su administración no hará cumplir la prohibición, TikTok puede apostar a que todas las empresas que alojan y respaldan el contenido de TikTok estarán dispuestas a romper la letra de la ley con el entendimiento de que no serán castigadas por ello.

TikTok ha luchado contra la prohibición durante años. Pero ahora, The Information dice que la aplicación se está preparando para cerrar por completo el domingo, dando a sus usuarios la opción de recopilar sus datos, pero TikTok dejará de funcionar efectivamente el domingo. ByteDance no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles sobre el informe de The Information.

