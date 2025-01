Hay un deshielo repentino en las relaciones entre EE.UU. y Cuba, pero ¿por cuánto tiempo?

Sin embargo, aumentar la presión sobre Cuba nuevamente después de más de 60 años de sanciones económicas de EE.UU. era poco probable que obligara al Gobierno a adoptar reformas políticas, dijo Peter Kornbluh, coautor de “Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana”.

