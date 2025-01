El clima extremo llegó para quedarse. Cómo prepararse financieramente para un desastre

Por último, comprueba que la cobertura de tus pertenencias te permitirán estar completamente protegido, o lo suficientemente protegido. La cobertura de la mayoría de las pólizas de propietarios de viviendas para pertenencias asciende a entre el 50% y el 70% del valor de la estructura de su vivienda, dijo Worters. Por lo tanto, por cada US$ 100.000 de cobertura para la estructura de tu vivienda, podrías tener entre US$ 50.000 y US$ 70.000 de cobertura para tus pertenencias en el hogar, desde tus muebles y artículos del hogar hasta tu piano.

Pero vivas donde vivas, si eres propietario de una vivienda, comprueba periódicamente que las pólizas que tienes cubren los tipos más probables de fenómenos meteorológicos extremos que puedan ocurrir. Si no puedes obtener por su cuenta una cobertura adecuada de una aseguradora privada, comprueba si existe algún programa aprobado por el Estado -como los Planes de Acceso Justo a los Requisitos del Seguro (FAIR, Fair Access to Insurance Requirements) de California y otros estados, o el Citizens Property Insurance de Florida- que pueda proporcionar una cobertura específica para cada evento. Además de un Plan FAIR, si no tienes una póliza de propietario de vivienda, es posible que también necesites obtener lo que se llama una póliza de “Diferencia de Condiciones”, que puede proporcionar el equivalente a un seguro de propietario de vivienda a todo riesgo, dijo Worters.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.