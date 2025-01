OPINIÓN | Cuba, Washington, el terrorismo y la mentira política

Biden removió a Cuba de dicha lista simplemente para llevarle la contraria a Trump. Si no es así, ¿por qué no lo hizo al inicio de su mandato? Si hubiera cumplido con lo prometido durante su campaña electoral sobre la isla habría sido una convicción, no un desquite . En diciembre de 2021 , 114 legisladores estadounidenses pidieron a Biden que retirara al país de la lista, pero antes de eso, en abril de 2021 Juan González, su principal asesor para asuntos latinoamericanos ya había respondido a las peticiones de cambio en la política hacia la isla con una simple frase: “Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba”.

No hay país en el mundo que haya entrado y salido tanto de dicha lista como Cuba. Obama la había sacado en 2015 , 33 años después de que Ronald Reagan la incluyera en 1982. Entonces estábamos en la Guerra Fría y Cuba, aliada de la URSS, representaba una espina clavada en Washington por su política de promover la revolución en América Latina y llevar su Ejército por África. Me pregunto por qué fue incluida Cuba y no la desaparecida Unión Soviética, que también participaba, según el Departamento de Estado, en la misma actividad de apoyo al terrorismo internacional %5Bii%5D . La respuesta es que Estados Unidos y la URSS iniciarían precisamente en 1982 las negociaciones START para disminuir las armas nucleares, pero La Habana estaba a solo 90 millas. Fue una buena llamada de atención al Kremlin. Los grandes negocian y los países pequeños son como un señuelo.

