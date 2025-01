¿Quién es Víctor Saldaño, único argentino en el corredor de la muerte en EE.UU., y cómo podría cambiar su suerte?

“Yo siempre tengo esperanza, todos los días tengo esperanza, pero ya trato de aceptar, estoy grande. Estoy resignada a una situación que me supera, ya no puedo viajar como antes”, dice ahora Lidia Guerrero, que desde la pandemia no ha vuelto a ver a su hijo.

Según su madre, “Huguito”, como lo llama cariñosamente, era “un niño más bien solitario”. “No tenía mala conducta, pero sí una cierta incomunicación”, dice. “Yo me preguntaba ¿por qué este chico no me contesta? Cualquier chico que uno lo reta, reacciona o te explica, pero él se callaba, era introvertido”, recuerda.

