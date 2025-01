Mientras los estados discrepan en materia de inmigración, los hospitales dicen que no rechazarán a los pacientes

La mitad de los adultos inmigrantes que probablemente no tengan autorización no tienen seguro, en comparación con menos de 1 de cada 10 ciudadanos, según la Encuesta de Inmigrantes de KFF-Los Angeles Times de 2023 , la encuesta no gubernamental más grande sobre inmigrantes en EE.UU. hasta la fecha. Si bien algunos estados están destacando los gastos de atención médica en los que incurren los inmigrantes, un informe de KFF señaló que los inmigrantes contribuyen más al sistema a través de las primas de seguro médico y los impuestos de lo que gastan. Los inmigrantes también tienen costos de atención médica más bajos que los ciudadanos.

