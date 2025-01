ANÁLISIS | Por qué el congelamiento de fondos de Trump profundiza el temor de que busque un poder ilimitado

“Lo que la democracia exige no es que en cuanto el presidente llegue al poder pueda acabar con todo lo anterior”, dijo Corey Brettschneider, autor de “The Presidents and the People: Five Leaders Who Threatened Democracy and the Citizens who Fought to Defend it”.

Un desprecio similar por la ley quedó patente en el despido sumario por parte del presidente de los fiscales que le investigaron bajo el mandato del ex fiscal especial Jack Smith. Los fiscales de carrera no son cargos políticos y, por lo tanto, gozan de protecciones de servicio civil que rigen los términos de su empleo. Trump y sus aliados llevan tiempo argumentando que los grandes cuerpos de burócratas progresistas frustran los objetivos de los presidentes republicanos. Y a la docena de funcionarios expulsados del Departamento de Justicia se les dijo que no se podía confiar en ellos para llevar a cabo la agenda de Trump, a pesar de que se supone que los fiscales deben seguir la ley y no las agendas políticas.

Los intentos del equipo de Trump de explicar que el congelamiento no era tan amplio como parecía, y que pretendía permitir a los funcionarios depurar la financiación de los conflictos con sus nuevas políticas –incluyendo la prohibición de la diversidad, la equidad y la inclusión– solo empeoraron la situación. Leavitt no pudo especificar, por ejemplo, en su primera sesión informativa si Medicaid estaba bloqueado . Más tarde aclaró que no lo estaba, pero que el portal de este programa fundamental no funcionó en muchos estados durante gran parte del día.

