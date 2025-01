Travesía migrante, entre los que buscan desafiar las nuevas medidas y los que se regresan

Eso pasó con un grupo de hondureños que caminaba por Ciudad de Guatemala de regreso a su país, pocos días después de haber emprendido el viaje. “Eso me lleva a regresarme, ya no puedo seguir. Para adelante ya no, tengo que ir buscando Honduras de vuelta”, relata desconsolado a CNN Ramón Herrera, mientras toma un descanso para luego seguir su trayecto a casa.

