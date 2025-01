Entre incertidumbre y críticas, el Senado de México realiza sorteo para definir candidatos a jueces y magistrados

“Ya lo había dicho, lo matizaré, ‘no hay poder humano que pueda detener la elección’. Yo diré que no hay recurso legal que pueda detener la elección a estas alturas. No pudieron, no han podido, no podrán”, afirmó el legislador.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.