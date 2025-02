La marcha antifascista “se constituyó como un freno respecto del gobierno de La Libertad de Avanza”

Consultado sobre si la presencia de la dirigencia política y gremial mancha el reclamo legítimo y a la gente que se convocó, Rocco Carbone afirmó que “absolutamente no lo tiñe. La marcha fue convocada por la disidencia, los feminismos, las diversidades, porque me parece que esos colectivos entendieron que uno de los grandes propósitos del fascismo, del presidente Milei, es crear una sociedad homogénea, más o menos uniforme, sin clivajes, y por eso la respuesta de los feminismos y de la disidencia, que convocan a una gran concurrencia, a partidos políticos, movimientos, familias, jóvenes, adultos, más o menos organizaciones sociales, sindicales, etc., porque la gran consigna que convocó a la marcha se organizó alrededor de la palabra antifascismo, y entonces me parece que esa concurrencia, esa efectivamente forma de organización social, colectiva, plural, le da sustento y fuerza. No creo que sea al revés ”.

Consultado sobre si la marcha antifascista tiene paralelismo con la marcha universitaria, el filósofo aseguró que se “podrá establecer o no en función de la respuesta del gobierno. Este es un gobierno que tiene características fascistas, porque es un gobierno que no reconoce el antagonismo democrático. Porque el año pasado hubo dos grandes marchas universitarias, estudiantiles vinculadas con el aparato científico, intelectual, académico. Y pese a las características inherentemente populares de esas dos marchas, que trataban de decirle al gobierno y al presidente Milei que efectivamente el sistema universitario argentino estaba atravesando, como lo está atravesando hoy en día, una gran crisis que no es sólo de índole presupuestaria, el presidente Milei ratificó el veto que se proponía respecto de la universidad el año pasado. Y ratificó el veto pese al antagonismo democrático de las dos marchas universitarias. Hay que ver ahora, frente a la marcha del sábado pasado, la reacción del gobierno, cómo reaccionará el presidente Milei, si por ejemplo va a profundizar sus políticas respecto de la sustracción de la figura del femicidio del Código Penal o si la mantiene.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.