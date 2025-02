Juan Negri: “Donald Trump golpea verbalmente para después negociar”

Consultado sobre la salid de Estados Unidos de los organismos internacionales, afirmó que es “ una especie de imperialismo clásico siglo XIX, pero por otro lado bastante aislacionismo en todo lo que tiene que ver con los escenarios o los lugares donde los países interactúan entre ellos . Es como una vuelta, a una mirada del siglo XIX, de la política exterior. No existen esos ambientes internacionales, no existen y lo que existe es, bueno, el garrote. Es decir, negocio los aranceles, pero no hay lugares de negociación. Y tiene un origen, en esta mirada muy de esta nueva derecha de que esos organismos en general están dominados por perspectivas como más de izquierda, etcétera, que lo vemos también en Argentina, el gobierno de Javier Milei, que se inscribe en la línea de Trump en muchos temas, también en ese”.

