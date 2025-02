Dedicó su vida entera a la Sierra Gorda de Querétaro. El resultado es este retrato mágico de un tesoro mexicano

Cuando se le pregunta qué es lo que más le gusta de su hogar, no demora en responder: “Ser parte como célula de un gran organismo vivo que es la sierra. Y no ser una célula cancerosa, eso me da mucho gusto”.

Y no se trata solo de hacer clic: “Si haces fotos, ponlas a trabajar, [a] darle un sentido de conservación a tus imágenes. Porque si no, incluso la fotografía puede ser una amenaza para especies amenazadas”, dice, apuntando contra el retrato excesivo de ciertas especies que no necesariamente redunda en una mejora de sus posibilidades de supervivencia.

