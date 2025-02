Kanye West dice que fue diagnosticado con autismo

“No he tomado medicación desde que descubrí que el trastorno bipolar no era el diagnóstico correcto”, dijo West. “Se trata de encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente eso es lo que aporto al mundo. Vale la pena intensificar el tratamiento, siempre y cuando todos ustedes consigan la creatividad”.

“Fui a ver a un médico… Mi esposa me llevó a que me hiciera eso porque me dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y descubrí que lo que tengo es, en realidad, un caso de autismo”, dijo West.

