Las inmobiliarias consideran que “no es conveniente la desregulación” del sector

Sobre la posibilidad de no eliminar los colegios sino la obligatoriedad de pertenecer a ellos para el ejercicio de la profesión, el presidente de la Cámara de Propietarios afirmó que “es función de los colegios, no solamente regular la matricula, sino también capacitar permanentemente a los matriculados y controlar. Por eso están los tribunales de disciplina también. Pero no creo que sea conveniente la desregulación” .

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.