El deseo de Trump por Groenlandia enciende sentimientos en el Ártico

“Podríamos estar listos algún día, pero no hoy, no mañana”, dice Aqqalu C. Jerimiassen, el líder de Atassut, un partido a favor de permanecer dentro del reino danés.

Para una introducción a esa cultura, me lleva a ver “Mother of the Sea”, una llamativa escultura de piedra en la costa rocosa de Nuuk, que representa a Sedna, la diosa del mar en la religión inuit. En marea alta, la estatua está parcialmente sumergida.

“Siempre nos han dicho que Dinamarca es el gran salvador de Groenlandia”, recuerda Qupanuk Olsen. Los daneses, dice, la desprecian, lo mismo que a otros nativos groenlandeses que son inuit: “Ustedes no pueden mantenerse por su cuenta; ustedes no tienen nada sin nosotros. No pueden estudiar, no tienen atención médica, no tienen nada sin nosotros”.

“Quieren que vengan más turistas, necesitan más taxis”, dijo. No debíamos preocuparnos demasiado, explicó, no tendríamos que esperar en el frío demasiado tiempo. A pesar de la aparente escasez de taxis, no pueden ir muy lejos y regresan rápidamente. El viaje al centro de Nuuk desde el aeropuerto es de aproximadamente 6,4 km, y luego las carreteras simplemente se detienen. No hay a dónde ir, al menos en auto. Groenlandia, tres veces el tamaño de Texas, tiene solo alrededor de 90 km de carreteras pavimentadas.

