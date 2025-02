ANÁLISIS | Trump presiona para terminar rápidamente la guerra en Ucrania, pero muchas cosas podrían salir muy mal

Otro obstáculo para la paz es si el Kremlin la quiere ahora o no. Actualmente están ganando en el campo de batalla, no a un ritmo rápido, pero ganan terreno. Las fuerzas rusas parecen haber tomado la ciudad de Toretsk y pronto podrían capturar Pokrovsk, más al interior de la región ucraniana de Donetsk. Esto también les dejaría un terreno relativamente abierto hasta las ciudades clave de Dnipro y Zaporiyia. No está claro por qué Rusia buscaría congelar su avance en la línea del frente cuando Ucrania, en palabras de un soldado de primera línea a CNN, “no tiene mucho que decir al respecto”.

Los rumores sobre elecciones han desatado especulaciones desenfrenadas en Kyiv sobre el futuro de Zelensky. En la última semana ha concedido largas entrevistas, en las que a veces parecía enfadado y ansioso por que Ucrania no fuera el centro de las conversaciones. En su discurso diario del jueves se mostró “seguro” de que “aún” no había un plan de paz oficial. Añadió: “Lo que dicen ciertas publicaciones, repito, estoy seguro de que tal vez me equivoque, pero estoy seguro de que no es un plan oficial del presidente Trump”. Su personal superior ha hablado con Kellogg y Waltz en los últimos días, según han dicho. Pero Zelensky ya no es una figura insuperable.

Trump ha sido sorprendentemente explícito en cuanto a la necesidad de poner fin al conflicto, pero no ha dado ideas públicas. Lanzó la idea de reunirse con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky esta semana. Sin embargo, no se ha fijado una fecha y los comentarios de Trump parecieron una respuesta improvisada a una pregunta sobre si su ambicioso vicepresidente J. D. Vance se reuniría con Zelensky en Munich. En verdad, no sabemos cuánto sucede en privado. El Kremlin ha insinuado discusiones “intensificadas” y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, ha hablado de labores en privado.

Trump ha intentado poner en marcha el proceso, según parece, en los últimos días y el sábado declaró al New York Post que había hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el fin de la guerra, pero no dio detalles. El Kremlin se negó a confirmar esa llamada, pero el portavoz Dmitri Peskov dijo a CNN: “Podría haber algo que no sé”.

