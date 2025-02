ANÁLISIS | Trump sigue sus promesas de campaña, pero amenazan el Estado de derecho

Al limitarse a elaborar su lista de agencias gubernamentales a eliminar, Trump está ignorando la voluntad del Congreso, que ya se ha expresado con la asignación de fondos federales. La Constitución no da a los presidentes la opción de promulgar o no los gastos asignados por los legisladores. Están obligados a hacerlo. La Casa Blanca sostiene que Trump tiene un mandato de los votantes para reducir el gasto y el despilfarro. No es el único presidente reciente que ha intentado eludir la voluntad del Congreso mediante el poder ejecutivo; la “estrategia de pluma y teléfono” del expresidente Barack Obama, por ejemplo, a veces parecía rozar los límites de la ley. Sin embargo, si cada nuevo presidente ignorara las leyes previamente aprobadas por el Congreso, Estados Unidos dejaría de ser una república constitucional.

