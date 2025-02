Alejandro Katz: “El oficialismo viene con envión y la oposición está muy desconcertada”

El analista finalizó que “el resto de la política o bien se afirma en las creencias con las que llegó hasta aquí, sin entender que su fracaso es culpa de lo que hizo y no de los contextos, pero la política de la moderación y de la sensatez no encuentra alternativa, no encuentra nada que decir a la sociedad. Las viejas promesas del Estado benefactor, del Estado de bienestar, las viejas promesas socialdemócratas no están dando razón del momento actual ni están construyendo ilusiones”.

El analista político agregó que “ estamos viendo cada vez más pases de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza. Y tenemos una oposición que no encuentra un discurso con el que oponerse , no porque no puede identificar los problemas que tiene este gobierno, sino porque no puede anunciar una propuesta para la sociedad. Esto es lo más preocupante”.

