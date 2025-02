De qué va realmente la oferta de US$ 100.000 millones de Elon Musk por OpenAI

Lo que nos lleva de nuevo a la disputa Musk-Altman: Esto no es una batalla entre el bien y el mal. No es que Altman sea un antídoto contra la megalomanía de Musk (por lo que sabemos, solo es una versión más joven y carismática de ella). Pero si hay un lado por el que apostar, es el de la lucha. La competencia es buena. La consolidación en una industria tan joven como la IA es una receta para el poder sin control, y Musk ciertamente no necesita más de eso.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.