Elon Musk retirará su oferta de casi US$ 100.000 millones por OpenAI si se mantiene como una organización sin fines de lucro

Un abogado que representa a Musk no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un abogado que representa a OpenAI dijo que la compañía declaró que la empresa sin fines de lucro de OpenAI no está a la venta y, a diferencia de una empresa con fines de lucro, OpenAI no tiene la obligación de considerar la oferta de Musk.

“En este tribunal, Musk argumenta que los activos de OpenAI, Inc. no pueden ser ‘transferidos’ para ‘beneficio privado’”, dijo la compañía en una presentación legal. “Pero, fuera de los tribunales, esas limitaciones evidentemente no se aplican, siempre y cuando Musk y sus aliados sean los compradores. Musk haría que OpenAI, Inc. le transfiriera todos sus activos para su beneficio económico y el de su empresa competidora de IA e inversores privados elegidos a dedo”.

